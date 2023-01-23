『ポリス メガネフレーム POLICE VPLB01J 0579 54 スクエア ナイロール メタル チタン 伊達 眼鏡 メガネ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 20時 47分に出品され03月31日 20時 47分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 VPLB01J



1983年にイタリアで生まれたブランド「POLICE（ポリス）」は、「アグレッシブで都会的」というコンセプトをもとに多くの芸能人・セレブリティに愛されてきました。VPLB01Jはフロントにチタニウムを、テンプルにはアセテートを採用したハーフリムのコンビネーションフレームです。ビジネスからカジュアルまで幅広く合わせられる万能な型番です。



※ご注意下さい※こちらの商品は複数店舗で販売しているため、万が一在庫切れの場合はご了承ください。

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