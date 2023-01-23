『メガネ MOOMIN / ムーミン メガネ 伊逹眼鏡 ボストン型 メタルフレーム メガネケース付き MU 005 MKI【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 09時 03分に出品され03月28日 09時 03分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:79707102
ショップ:salle de bal，サルデバル
ブランド:MOOMIN，ムーミン，salle de bal，サルデバル
商品名:MOOMIN / ムーミン メガネ 伊逹眼鏡 ボストン型 メタルフレーム メガネケース付き MU 005 MKI
カテゴリ:ファッション雑貨>メガネ
ブランド品番:SDB-W02-233869
素材:フレーム素材：アセテート、合金
カラー:ブラック，ブルー系その他，レッド
サイズ:FREE
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¥ 7700
落札価格7700円
624 入札履歴
終了
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