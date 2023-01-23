『トランポリン 子供用 安全保護ネット付き 庭遊びトランポリン 収納便利 安全 静音設計 組み立て簡単 子供プレゼント 日本語説明書付き 進化品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 05時 43分に出品され03月08日 05時 43分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品説明



1.子供は喜んで遊び、大人は運動不足解消 アルミ合金錆びない！

2.誕生日プレゼントにもおすすめ！

3.耐荷重は150kgまでなので、子供から大人まで使える。

商品詳細 重量：9kg

直径：140cm

バネ数：36pcs

耐荷重：150kg

台の高さ：30cm

保護ネット高さ：90cm

梱包サイズ：約90×20×30cm

展開サイズ：約140×120cm

素材：亜鉛メッキパイプ、PE、PP、アルミ合金

説明書：日本語説明書付き



注意事項



※海外からの輸入品になりますので、外箱潰れや小さな汚れ、傷、プリント等のムラが生じる場合がございます。

※ご使用に支障がなければ、返品・交換の対象とはなりません。







組立・折りたたみ時の注意



※必ず大人の方二人以上で作業を行ってください。

※組立時、指を挟む恐れがありますので折曲がる部分は触らないでください。

※バネが強力ですので完全に広げてから使用してください。

また閉じる場合も挟まれないように注意してください。