『トランポリン 子供用 安全保護ネット付き 庭遊びトランポリン 収納便利 安全 静音設計 組み立て簡単 子供プレゼント 日本語説明書付き 進化品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 05時 43分に出品され03月08日 05時 43分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品説明
1.子供は喜んで遊び、大人は運動不足解消 アルミ合金錆びない！
2.誕生日プレゼントにもおすすめ！
3.耐荷重は150kgまでなので、子供から大人まで使える。
商品詳細 重量：9kg
直径：140cm
バネ数：36pcs
耐荷重：150kg
台の高さ：30cm
保護ネット高さ：90cm
梱包サイズ：約90×20×30cm
展開サイズ：約140×120cm
素材：亜鉛メッキパイプ、PE、PP、アルミ合金
説明書：日本語説明書付き
注意事項
※海外からの輸入品になりますので、外箱潰れや小さな汚れ、傷、プリント等のムラが生じる場合がございます。
※ご使用に支障がなければ、返品・交換の対象とはなりません。
組立・折りたたみ時の注意
※必ず大人の方二人以上で作業を行ってください。
※組立時、指を挟む恐れがありますので折曲がる部分は触らないでください。
※バネが強力ですので完全に広げてから使用してください。
また閉じる場合も挟まれないように注意してください。
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落札価格7700円
155 入札履歴
終了
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