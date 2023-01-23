『【2本セット】ビオライズ リナーシェ ドリンク ビオエンザイム 500ml 賞味期限：2025年2月以降【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 01時 10分に出品され04月12日 01時 10分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
目指したのは究極の発酵食品
植物発酵エキス飲料
有用不可欠な発酵食品をいつでも摂取できるよう「究極の発酵食品」を目指し、発酵に際して素晴らしい力を発揮する、「Ｒ菌」（複数の乳酸菌と酵母を含む有用複合菌）を活用しています。
メーカー名／販売業者名：ビオライズ株式会社
名称：植物エキス発酵飲料
内容量：500ml /2本
賞味期限：タイトルに記載通り（外箱の印字が消えている場合がございます。本品の蓋に記載がございます。）
お召し上がり方：
清涼飲料水として、1 日30 〜40 ml（付属キャップは約10mlの容量） を目安に、そのまま、もしくはお好みで水や炭酸などで割り、お好きな時間にお召し上がりください。（メーカー事情によりキャップは付属しない場合がございます。予めご了承下さい。）
使用上の注意：製品がお手元に届きましたら製品本体や外箱に記載の成分の表示や注意書きをご確認ください。
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落札価格7700円
903 入札履歴
終了
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