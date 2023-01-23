『【10％クーポン対象】エアロライフ ホームジャンピングプレミアム リラックス 有酸素運動 体幹トレーニング 筋力アップ AEROLIFE 正規品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 53分に出品され03月26日 09時 53分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 エアロライフホームジャンピングシリーズ最新版！リラックスして楽しく飛ぶだけで、有酸素運動＆体幹トレーニング＆筋力アップがこの1台でできる！