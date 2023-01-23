『イトーレンズ 遠近両用 調光 内面累進FF-iQ 眼鏡レンズ交換 屈折率1.56 紫外線UVカット 撥水コート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 19時 53分に出品され03月16日 19時 53分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メガネフレームを当店へお送り頂く際、
梱包や送料はお客様ご負担でお願いします。
加工後のメガネフレームの発送料金は、
本州・四国・九州は、送料無料ですが、
沖縄・北海道は３５０円となります。
一部地域や双方向送料無料では無い為、
条件付き送料(片道・一部地域)無料と致しました。
発送方法は、ヤマト運輸の「宅急便コンパクト」となります。
ご注意
累進帯長１１ｍｍは、フレーム枠のレンズの高さが
約２７ｍｍ以上推奨です。
それ以下は、近用が見えずらくなります。
ツーポイント（フチなし）、ナイロール（ハーフリム）などの
フレームは製作不可となります。予めご了ください。
商品名：内面累進 調光レンズ 1.56 ＦＦ−ｉＱ５６ ＣＳコート
FFiQ56Bフォトブラウン
FFiQ56Bフォトグレー
仕様：
屈折率 １．５６
アッベ数 ４０．０
比重 １．１９
ＵＶ加工（練り込み）
ＣＳコート（撥水）
累進帯長１５ｍｍ、１３ｍｍ、１１ｍｍ選択可能
加入度(ＡＤＤ) ０．７５〜３．５０（０．２５ とび）
度付用・薄型・非球面レンズ・ブルーライトカット・撥水コート付（１組）
¥ 7700
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¥ 7476
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¥ 7763
カラーチャート ブックカバー 83 Horizon Blue
¥ 7763
落札価格7700円
581 入札履歴
終了
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