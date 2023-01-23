『イトーレンズ 遠近両用 調光 内面累進FF-iQ 眼鏡レンズ交換 屈折率1.56 紫外線UVカット 撥水コート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 19時 53分に出品され03月16日 19時 53分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メガネフレームを当店へお送り頂く際、

梱包や送料はお客様ご負担でお願いします。



加工後のメガネフレームの発送料金は、

本州・四国・九州は、送料無料ですが、

沖縄・北海道は３５０円となります。

一部地域や双方向送料無料では無い為、

条件付き送料(片道・一部地域)無料と致しました。

発送方法は、ヤマト運輸の「宅急便コンパクト」となります。



ご注意

累進帯長１１ｍｍは、フレーム枠のレンズの高さが

約２７ｍｍ以上推奨です。

それ以下は、近用が見えずらくなります。



ツーポイント（フチなし）、ナイロール（ハーフリム）などの

フレームは製作不可となります。予めご了ください。



商品名：内面累進 調光レンズ 1.56 ＦＦ−ｉＱ５６ ＣＳコート

FFiQ56Bフォトブラウン

FFiQ56Bフォトグレー

仕様：

屈折率 １．５６

アッベ数 ４０．０

比重 １．１９

ＵＶ加工（練り込み）

ＣＳコート（撥水）

累進帯長１５ｍｍ、１３ｍｍ、１１ｍｍ選択可能

加入度(ＡＤＤ) ０．７５〜３．５０（０．２５ とび）

