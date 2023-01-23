『メガネケース 眼鏡 収納 ソフト 老眼鏡 リーディンググラス 伊達メガネ サングラス ケース 本革 栃木レザー メンズ レディース 日本製 HUKURO 父の日【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 18時 04分に出品され04月08日 18時 04分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 日本最高峰の栃木レザーを使用したオリジナルアイテムブランドHUKURO。



出し入れのしやすさにこだわりを。掛け外しの多いリーディンググラスに最適。



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