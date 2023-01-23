『【第2類医薬品】 恵命我神散Ｓ 120包×2個セット あすつく対応【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 15分に出品され03月31日 07時 15分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
効果・効能 食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐 用法・用量 15歳以上…1回、1包 11歳以上15歳未満…1回、2/3包 ７歳以上11歳未満…1回、1/2包 ３歳以上７歳未満…1回、1/3包 １日４回食後及び就寝前に服用する。 区分：日本製・第２類医薬品
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【第2類医薬品】ユリナールｂ 120錠×3個
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落札価格7700円
401 入札履歴
終了
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