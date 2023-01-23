『ポーター コッピ サコッシュ 571-09747 PORTER COPPI 吉田カバン 日本製 ショルダーバッグ メンズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 14時 30分に出品され04月18日 14時 30分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド：吉田カバン ポーター

品番：571-09747

カラー：

ブラック (11083)

グレー(11084)

グリーン(11085)

キャメル(11086)

ネイビー(11087)



サイズ：幅33.5×高24.5cm

素材：

表：コットンポリエステルオックス

(パラフィン加工)

裏：コットンツイル

（アクリルコーティング）

付属：牛ステア

（タンニン鞣し）

付属品・仕様:

[外側]

ホック開閉式

背面ファスナー式ポケット×1



[内側]

オープンポケット×3

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ポーター

コッピ

サコッシュ

571-09747

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吉田カバン

日本製

ショルダーバッグ

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