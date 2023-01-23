『レジスタ REGiSTA トートバッグ メンズ ビジネストート ビジネスバッグ 牛革 底鋲 a4 柔らかい革 通勤 黒 ブラック グレー ネイビー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 19時 55分に出品され03月05日 19時 55分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
”オンオフ兼用！ビジネストートの決定版”
スプリットレザー(牛床革)を使用したシンプルなデザインのトートバッグ。
レザーならではのしなやかな質感と、PUレザーの扱いやすさを併せ持った
ハイブリットなスプリットレザーは、肉厚な質感と、
やや艶感を持たせた高級感ある表情が魅力。
A4サイズが楽に収納できるサイズ感や、クッション付きの収納スペース、
底面の底鋲など、仕事バッグとして必要な機能をしっかりと網羅。
しっかりとした作りのグリップや、肩掛けを想定したハンドルの長さなど
細かな部分までこだわったおすすめの逸品。
【カラー】
ブラック / ダークブラウン / ベージュ / ネイビー / グレー / キャメル
【サイズ】
上横幅49.5cm×底横幅36.0cm×高さ30.0cm×マチ12.0cm
【スペック】
持ち手の高さ / 52.5cm
閉じ口 / ファスナー
重量 / 760g
容量 /7リットル
【素材】
牛床革(スプリットレザー)
【生産国】
中国
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落札価格7700円
938 入札履歴
終了
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