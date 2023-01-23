『レジスタ REGiSTA トートバッグ メンズ ビジネストート ビジネスバッグ 牛革 底鋲 a4 柔らかい革 通勤 黒 ブラック グレー ネイビー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 19時 55分に出品され03月05日 19時 55分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ”オンオフ兼用！ビジネストートの決定版”



スプリットレザー(牛床革)を使用したシンプルなデザインのトートバッグ。

レザーならではのしなやかな質感と、PUレザーの扱いやすさを併せ持った

ハイブリットなスプリットレザーは、肉厚な質感と、

やや艶感を持たせた高級感ある表情が魅力。



A4サイズが楽に収納できるサイズ感や、クッション付きの収納スペース、

底面の底鋲など、仕事バッグとして必要な機能をしっかりと網羅。

しっかりとした作りのグリップや、肩掛けを想定したハンドルの長さなど

細かな部分までこだわったおすすめの逸品。



【カラー】

ブラック / ダークブラウン / ベージュ / ネイビー / グレー / キャメル



【サイズ】

上横幅49.5cm×底横幅36.0cm×高さ30.0cm×マチ12.0cm



【スペック】

持ち手の高さ / 52.5cm

閉じ口 / ファスナー

重量 / 760g

容量 /7リットル



【素材】

牛床革(スプリットレザー)



【生産国】

中国

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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