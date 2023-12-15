『ふるさと納税 須坂市 50個限定!【訳あり】シャインマスカット クイーンルージュ(R)入り(各350g×2)粒MIX【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月04日 17時 50分に出品され05月04日 17時 50分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送種別：冷蔵便
・提供元：市川ファーム
お申し込み・配送・その他
・発送時期：〜2024/1/3
・申込受付期間：〜2023-12-15
・配達外のエリア：離島、沖縄県
・寄付証明書の送付時期目安：入金確認後から１週間程度
ふるさと納税 山梨県 大月市 【2024収穫分先行予約】産地直送厳選シャインマスカット1.2kg（2〜3房）
¥ 7700
ふるさと納税 山梨県 南アルプス市 5-1 【令和6年9月上旬から10月中旬発送予定】絶品！南アルプス市産シャインマスカット1.2kg
¥ 7700
ふるさと納税 【新鮮・産直】和歌山県産紀の川のカット巨峰約800g｜ぶどう 葡萄 きょほう 果物 フルーツ ※北海道・沖縄・離島への配送不可 ※.. 和歌山県美浜町
¥ 7700
ふるさと納税 長野県 須坂市 [No.5657-3343]シャインマスカット 約1kg（約1〜2房）《田子農園》■2024年発送■※9月中旬頃〜11月上旬頃まで順次発送予定
¥ 7700
ふるさと納税 津山市 【2024年発送】【木成り完熟】シャインマスカット(岡山県産)2房1.3kg以上
¥ 7700
ふるさと納税 笛吹市 先行受付 2024年発送 山梨県 笛吹市 訳ありでも美味しいシャインマスカット 2房〜3房 約1kg
¥ 7700
ふるさと納税 南アルプス市 ぶどう 「シャインマスカット」 2房入り 計約1.2kg (2024年発送分)
¥ 7700
ふるさと納税 笛吹市 先行受付 2024年発送 訳ありでも美味しい 切り落とし粒シャインマスカット 約1kg
¥ 7700
ふるさと納税 5-1 【令和6年9月上旬から10月中旬発送予定】絶品！南アルプス市産シャインマスカット1.2kg 山梨県南アルプス市
¥ 7700
2024年分予約 減農薬 愛媛産 シャインマスカット 特選2房入 贈答用 ぶどう ブドウ 葡萄 SSS
¥ 7686
お中元 ギフト ポイント10倍 シャインマスカット 瀬戸内産 種無し ぶどう 大粒 秀品 2房(約1.4kg) 温室栽培 送料無料 糖度20度前後 Y蔵
¥ 7672
ぶどう ブドウ 古谷葡萄園 間違いなく甘いシャインマスカット 2kｇ3〜４房 ギフト 贈答用 高級 お取り寄せ
¥ 7622
MLB 「ストレングス」フリース製ひざ掛け ブランケット 50×60インチ
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ぶどう 桃太郎ぶどう 【赤秀】 1房(900g以上)
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お歳暮 ぶどう シャインマスカット 晴王 特秀 1000ｇ×1房 岡山県産 葡萄 ブドウ ギフト お取り寄せ
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ぶどう 長野県須高産 大房 シャインマスカット ［秀］【7-10日程度でのお届け】※離島・沖縄へは届不可
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送料無料 シャインマスカット 岡山 晴王 大粒 ギフト 木箱 高級 フルーツ 果物 御中元 御礼 御祝 結婚内祝 プレゼント 贈り物 旬
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ブラックシャイン(富士の輝 露地) 送料無料 特大房 フルーツ王国初秋のプレミアムマスカット 山梨県産
¥ 7560
落札価格7700円
907 入札履歴
終了
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