『ふるさと納税 須坂市 50個限定!【訳あり】シャインマスカット クイーンルージュ(R)入り(各350g×2)粒MIX【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月04日 17時 50分に出品され05月04日 17時 50分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お礼品詳細

・配送種別：冷蔵便

・提供元：市川ファーム



お申し込み・配送・その他

・発送時期：〜2024/1/3

・申込受付期間：〜2023-12-15

・配達外のエリア：離島、沖縄県

・寄付証明書の送付時期目安：入金確認後から１週間程度