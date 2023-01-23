『ふるさと納税 【ギフトにおススメ】佐賀のり 全部で336枚！漁協推奨佐賀海苔 ボトル6本セット(焼のり・味のり・塩のり)【卓上ボトルタイプ】B-57.. 佐賀県鹿島市【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 16時 30分に出品され03月28日 16時 30分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
・味のり8切56枚×2個
・焼海苔8切56枚×2個
・塩のり8切56枚×2個
原材料名
味のり：乾のり(佐賀県産)、しょうゆ、砂糖、魚介エキス、食塩、水飴、清酒、みりん / 調味料(アミノ酸等)、甘味料(カンゾウ)、香辛料抽出物、(一部に小麦・えび・大豆を含む)
焼海苔：乾のり(佐賀県産)
塩のり：乾のり(佐賀県産)、食用とうもろこし油、食塩 / 乳化剤(大豆由来)
賞味期限
製造日より9ヶ月
配送について
ご入金確認後、30日以内に発送いたします。
タイプ：【常温】【ギフト】
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落札価格7700円
14 入札履歴
終了
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