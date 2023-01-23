『ふるさと納税 【ギフトにおススメ】佐賀のり 全部で336枚！漁協推奨佐賀海苔 ボトル6本セット(焼のり・味のり・塩のり)【卓上ボトルタイプ】B-57.. 佐賀県鹿島市【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 16時 30分に出品され03月28日 16時 30分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 容量

・味のり8切56枚×2個

・焼海苔8切56枚×2個

・塩のり8切56枚×2個





原材料名

味のり：乾のり(佐賀県産)、しょうゆ、砂糖、魚介エキス、食塩、水飴、清酒、みりん / 調味料(アミノ酸等)、甘味料(カンゾウ)、香辛料抽出物、(一部に小麦・えび・大豆を含む)

焼海苔：乾のり(佐賀県産)

塩のり：乾のり(佐賀県産)、食用とうもろこし油、食塩 / 乳化剤(大豆由来)







賞味期限

製造日より9ヶ月



配送について

ご入金確認後、30日以内に発送いたします。



タイプ：【常温】【ギフト】