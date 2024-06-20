『ふるさと納税 富良野市 【先行受付】 極里メロンとスイカセット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 15時 44分に出品され03月21日 15時 44分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お礼品詳細

・配送種別：通常

・提供元：里農園



お申し込み・配送・その他

・発送時期：2024-06-20〜2024-07-20

・申込受付期間：〜2024-06-28迄

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・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２ヵ月程度