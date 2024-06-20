『ふるさと納税 富良野市 【先行受付】 極里メロンとスイカセット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 15時 44分に出品され03月21日 15時 44分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送種別：通常
・提供元：里農園
お申し込み・配送・その他
・発送時期：2024-06-20〜2024-07-20
・申込受付期間：〜2024-06-28迄
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２ヵ月程度
ふるさと納税 先行予約 小玉 すいか 4L×2玉入り 令和6年産 2024年産 ひとりじめ ja-sukox2 ※沖縄・離島への配送不可 山形県村山市
¥ 7700
ふるさと納税 すいか 羅皇ザ・スウィート 1玉入り 約8~9kg 令和6年産 2024年産 果物 no-surox1 ※沖縄・離島への配送不可 山形県村山市
¥ 7700
ふるさと納税 先行予約 スイカ すいか 尾花沢産スイカ 5Lサイズ 約10kg×1玉 7月下旬〜8月中旬頃発送 尾花沢 スイカ すいか 令和6年産 202.. 山形県尾花沢市
¥ 7700
2024年予約 スイカ 山形 尾花沢 大玉 送料無料 羅王 羅王ザスイート 祭りばやし 777 秀 5L 約10ｋｇ 2玉 贈答用 尾花沢スイカ 山形産 お農産物
¥ 7672
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ブラックジャック スイカ 種無しスイカ 送料無料【 種なしスイカ ブラックジャック 秀品 2玉入り 6kg?7kg 】黒皮 尾花沢スイカ スイカ 西瓜 訳ありお中元
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2024年予約 スイカ 山形 尾花沢 大玉 送料無料 金色羅王 こんじきらおう 秀 2L 1玉 2ケース 贈答用 黄色 黄金 羅王 黄身 尾花沢スイカ
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高知県夜須町 温室スイカ ”ルナピエナ” 3〜5玉 約10kg【予約 10月中旬以降】 送料無料
¥ 7560
ふるさと納税 三豊市 曽根農園のヘイワードキウイ(3kg 24〜33玉入り)
¥ 7700
ふるさと納税 【2024年11月以降発送】高糖度で酸味控えめ！産地直送キウイフルーツ「甘うぃ」 3.6kg＜一般社団法人地域商社ふるさぽ＞那珂川市.. 福岡県那珂川市
¥ 7700
ふるさと納税 三豊市 キウイフルーツ「ヘイワード」 約3kg
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ふるさと納税 福津市 『2023年11月より順次発送』博多甘うぃ(キウイフルーツ)約3.6kg[E2218a]
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キウイ フルーツ 通常品 12kg 送料無料 国産 ギフト 果物 くだもの 家庭用 産地直送
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からあげクン 特大 サイズ キラキラ ぬいぐるみ からあげくん レギュラー 約42?
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ふるさと納税 上山市 西洋梨(ラ・フランス)5kg ご家庭用 0136-2302
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ふるさと納税 加茂市 西洋梨ルレクチェ2キロ ファミリータイプ
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ふるさと納税 11〜12月 特別栽培 贈答規格ラ・フランス約5kg 【糖度13度以上 ・山形セレクション認定品・山形洋梨・大江町産・鈴木果樹園】 山形県大江町
¥ 7700
ふるさと納税 東根市 【山形県東根市産】サンふじ&ラフランス 詰め合わせ 3kg 東根農産センター提供
¥ 7700
落札価格7700円
674 入札履歴
終了
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