『ふるさと納税 干し芋厚切り（あんのう黄金）1000g 1kg 1キロ 小分け 和スイーツ ギフトプレゼント 国産 無添加 茨城県産 安納芋 安納黄金 安納.. 茨城県小美玉市【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 13時 21分に出品され04月14日 13時 21分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

干しいも 厚切り（あんのう黄金）200ｇ ×5袋



配送について

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タイプ：【常温】【冷蔵】