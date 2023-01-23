『ふるさと納税 isa454 【12/10までのご入金で年内発送】 厚さ10mm!九州産豚バラ焼肉、豚バラスライスセット(合計1.8kg・豚バラ焼肉500g.. 鹿児島県伊佐市【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 07時 53分に出品され03月29日 07時 53分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

・九州産豚バラ焼肉(真空包装) 500g×2P

・九州産豚スライス(真空包装) 400g×2P

合計1.8kg



配送について

2023年12月10日までのご入金で年内発送



タイプ：【冷凍】