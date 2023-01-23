『ふるさと納税 高知県 高知市 【年内発送】酔鯨 純米大吟醸 兵庫山田錦50％ 720mL 1本【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 23時 07分に出品され03月14日 23時 07分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

清酒・720ｍL×1本



消費期限

お早めにお飲み下さい



発送期日

順次発送



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冷蔵 時間指定 別送



事業者

土佐の地酒 酒や



申込条件

何度も申し込み可