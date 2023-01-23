『ふるさと納税 キッコーマン 特濃調製豆乳1000ml 12本セット 岐阜県瑞穂市【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 22時 44分に出品され04月20日 22時 44分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
特濃調製豆乳 1000ml 12本セット
配送について
2週間〜1か月程度でお届け予定です。
タイプ：【常温】
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落札価格7700円
964 入札履歴
終了
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