『ふるさと納税 宮城県 気仙沼市 地酒 ホヤぼーやカップ酒 180ml×6本 [角星 宮城県 気仙沼市 20562982] 酒 お酒 日本酒 特別本醸造酒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 16時 23分に出品され03月29日 16時 23分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
特別本醸造酒 ホヤぼーやカップ 180ml×6本
消費期限
製造年月より12ヵ月
発送期日
決済確認から1〜2ヶ月程度
※寄附申込がお盆・連休前後の場合や寄附申込が集中した場合は、お届けまでお待たせすることがございます。
配送
常温 別送
申込期日
通年
事業者
株式会社 角星
申込条件
何度も申し込み可
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落札価格7700円
897 入札履歴
終了
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