『ふるさと納税 青森県 黒石市 鎌田林檎園直送! キュンとする爽快な酸味りんご!!希少品種 ピンクレディ 【1252285】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 07時 26分に出品され03月21日 07時 26分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

お礼品の内容について

・青森県黒石市産りんご ピンクレディ[約3kg(10個〜14個)]

原産地:青森県黒石市



原材料・成分

りんご



消費期限

賞味期限:発送日から10日



発送期日

2024-01-14〜2024-02-15 ※離島にはお届けできません。



配送

常温 別送



申込期日

〜2024-01-31



事業者

鎌田林檎園



申込条件

何度も申し込み可