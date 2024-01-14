『ふるさと納税 青森県 黒石市 鎌田林檎園直送! キュンとする爽快な酸味りんご!!希少品種 ピンクレディ 【1252285】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 07時 26分に出品され03月21日 07時 26分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
お礼品の内容について
・青森県黒石市産りんご ピンクレディ[約3kg(10個〜14個)]
原産地:青森県黒石市
原材料・成分
りんご
消費期限
賞味期限:発送日から10日
発送期日
2024-01-14〜2024-02-15 ※離島にはお届けできません。
配送
常温 別送
申込期日
〜2024-01-31
事業者
鎌田林檎園
申込条件
何度も申し込み可
りんご 10Kg 送料無料 青森県産 ぐんま名月 秀品 10kg 幻の りんご 青森 ぐんま 名月 りんご 10Kg 正品 ギフト お歳暮 ギフト 予約 11月下旬頃から発送
¥ 7700
ふるさと納税 中野市 「産地より信州中野の旬をお届け」 長野県産ぐんま名月 贈答用 約3kg
¥ 7700
ふるさと納税 年内 贈答規格 サンふじ約5kg秀以上 【山形りんご・11月・12月】 山形県大江町
¥ 7700
ふるさと納税 南箕輪村 【2023年11月中旬より順次発送】信州のりんごサンふじ 5キロ!
¥ 7700
ふるさと納税 長野県 信州のりんご おまかせ 5キロセット
¥ 7700
ふるさと納税 高森町 【訳あり品】 長野県産・サンふじ(約10kg)
¥ 7700
ふるさと納税 長野県 千曲市 信州りんご三兄弟（秋映・シナノスイート・シナノゴールド）
¥ 7700
ふるさと納税 【数量限定】12月発送 糖度15.0以上 『そばかす冬恋』2.5ｋｇ（8玉〜12玉） 岩手県矢巾町
¥ 7700
ふるさと納税 飯田市 人気の品種!長野県産りんご(サンふじ) 約3kg 秀品＜2023年11月中旬〜12月中旬発送＞
¥ 7700
ふるさと納税 青森市 JA青森 青森県産りんご「サンふじ&王林詰合せ」約5kg_A1-2
¥ 7700
ふるさと納税 南箕輪村 もぎたて『シナノスイート』りんご 約5kg
¥ 7700
ふるさと納税 りんご 青森市 JA青森 青森県産りんご「サンふじ」約5kg_A1-1
¥ 7700
旬の赤りんご 約10kg (32-40玉)
¥ 7700
ふるさと納税 長野県 小諸市 信州小諸 松井農園のサンふじ・シナノゴールド詰合せ 約3.5kg [No.5915-0809]
¥ 7700
ふるさと納税 青森市 【令和5年11月上旬頃発送開始】青森りんご家庭用「葉取らずサンふじ」約5kg
¥ 7700
サンふじ 信州りんご 10キロ 特秀 大玉 22-24玉 お歳暮
¥ 7658
りんご リンゴ 林檎 葉とらずサンふじ（青森産）秀品 10KG 28玉から40玉入【認証あり】
¥ 7623
リンゴ富士 無農薬栽培のりんご ５ｋｇ 約20個前後 無農薬栽培・青森県「若葉農園」 ワックス不使用
¥ 7621
落札価格7700円
388 入札履歴
終了
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