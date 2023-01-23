『ふるさと納税 DD193雲仙ハム（ソーセージ大2本入り） 長崎県島原市【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 14時 30分に出品され03月06日 14時 30分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
・ポークソーセージ 800g×2本
配送について
決済確認から1〜2ヶ月程度
※寄附申込がお盆・連休前後の場合や寄附申込が集中した場合は、お届けまでお待たせすることがございます。
タイプ：【冷蔵】
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落札価格7700円
343 入札履歴
終了
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