『ふるさと納税 ふぐ あんこう 鍋 セット 5〜6人前 冷凍 高級魚 切身 アラ 餅 スープ ポン酢 低カロリー 高タンパク 低脂肪 コラーゲン 下関 山口 .. 山口県下関市【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 20時 54分に出品され03月22日 20時 54分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

天然ふぐ・あんこう鍋 コラボセット (5~6人前)

・天然国産真ふぐ鍋用切身 500g

・あんこう鍋用切身アラ 500g

・餅x5

・ふぐちりスープ 60g

・あんこう鍋スープ 60g

・ポン酢 14mlx5

・もみじおろし 3gx5

※刺身皿などの容器・包材は変更になる場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。



配送について

ご注文確定後7~10営業日前後で発送いたします。

本返礼品はお届け日・時間の指定はお受けできかねます。

※年末年始(2022/12/21~2023/01/07)の期間は発送業務を休止させていただきます。

あらかじめ、ご了承ください。



タイプ：【冷凍】