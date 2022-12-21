『ふるさと納税 ふぐ あんこう 鍋 セット 5〜6人前 冷凍 高級魚 切身 アラ 餅 スープ ポン酢 低カロリー 高タンパク 低脂肪 コラーゲン 下関 山口 .. 山口県下関市【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 20時 54分に出品され03月22日 20時 54分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
天然ふぐ・あんこう鍋 コラボセット (5~6人前)
・天然国産真ふぐ鍋用切身 500g
・あんこう鍋用切身アラ 500g
・餅x5
・ふぐちりスープ 60g
・あんこう鍋スープ 60g
・ポン酢 14mlx5
・もみじおろし 3gx5
※刺身皿などの容器・包材は変更になる場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。
配送について
ご注文確定後7~10営業日前後で発送いたします。
本返礼品はお届け日・時間の指定はお受けできかねます。
※年末年始(2022/12/21~2023/01/07)の期間は発送業務を休止させていただきます。
あらかじめ、ご了承ください。
タイプ：【冷凍】
ふるさと納税 北海道 白糠町 北海道産鮭使用「さけトロ」【40g×20パック（タレ付）】便利な食べきりパック
¥ 7700
ふるさと納税 五島産 きびなご 刺身用 20尾×9P 冷凍 キビナゴ 小分け 刺身 天ぷら 唐揚げ 魚 魚介 魚貝 九州 長崎 国産 五島市 / 鯛福丸水.. 長崎県五島市
¥ 7700
ふるさと納税 【訳あり】たっぷりサクサク カキフライ 25g×40個 合計1kg 熊本県八代市
¥ 7700
ふるさと納税 【最長2ヵ月前後】本場に負けない最強の長崎西京漬 贅沢旬魚10枚【ふるさと納税限定】＜長崎旬彩出島屋＞ [LEZ002] 海産物 海鮮 魚.. 長崎県長崎市
¥ 7700
ふるさと納税 北海道 寿都町 松前漬＆山海漬ボリュウム満点セット1.4ｋｇ（KS048）
¥ 7700
ふるさと納税 訳あり 塩サバ フィーレ 約3.5kg 冷凍 おかず 惣菜 鯖 さば 魚 海鮮 大容量 銚子 訳あり 大人気サバ 訳あり 人気サバ 訳あり 海鮮.. 千葉県銚子市
¥ 7700
ふるさと納税 贅沢 旬の鮮魚 刺身 5パック（100~150g×5パック）《壱岐市》【天下御免】 刺し身 海鮮 鮮魚 [JDB352] 11000 11000円 長崎県壱岐市
¥ 7700
ふるさと納税 鳴門海峡冷凍鮮魚セット 3.5kg （ 4〜5種 ） 訳あり 鮮魚 魚 冷凍 魚介類 わけあり 海鮮 水産 詰め合わせ 詰合せ セット 下処理 .. 徳島県鳴門市
¥ 7700
ふるさと納税 八代加工 骨取り”鮮サバ”フィレー ノルウェー産 大12枚 約1.8kg 熊本県八代市
¥ 7700
ふるさと納税 富山県 氷見市 【日曜日お届け】鮮度抜群！朝どれの魚を柵取りでお届け 約2人前 【配送地域限定】 | 刺身 セット 旬の鮮魚 詰め合わせ 海の幸 …
¥ 7700
ふるさと納税 越前町 【越前海岸・美味直送シリーズ】ホタルイカ沖漬け 120g×5パック
¥ 7700
ふるさと納税 八代加工 骨取り”鮮サバ”フィレー ノルウェー産 小17枚 約2kg 熊本県八代市
¥ 7700
ふるさと納税 白糠町 北海道産鮭使用「さけトロ」 40g×20パック (タレ付) 便利な食べきりパック
¥ 7700
ふるさと納税 福岡県 福智町 M61-53 どどんと大容量!!博多若杉 辛子明太子(切れ子)1.5kg
¥ 7700
ふるさと納税 山口県 下関市 ふぐ あんこう 鍋 セット 5〜6人前 冷凍 高級魚 切身 アラ 餅 スープ ポン酢 低カロリー 高タンパク 低脂肪 コラーゲン 下関 山口…
¥ 7700
ふるさと納税 漁師さん自慢のちりめんじゃこ 毎日の食卓においしいカルシウムを！！ 愛媛県西予市
¥ 7700
ふるさと納税 普代村 【年内発送】岩手県北三陸産 蒸したこ足 (約1kg)大容量 旨味凝縮 たこ刺身 たこ焼き 年内配送
¥ 7700
ふるさと納税 【順次発送】【訳あり】厳選 鮮魚 西京漬け たっぷり 20枚 西京焼き 4切れ×5袋 熊本県八代市
¥ 7700
落札価格7700円
996 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！