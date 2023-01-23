『ふるさと納税 【予約販売】【訳あり】 完熟 マンゴー (約1~1.2kg 2~5個)《2024年7月上旬から順次発送》 | ふるさと納税 マンゴー わけあり 不揃.. 沖縄県石垣市【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 17時 56分に出品され03月12日 17時 56分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
【訳あり】 完熟 マンゴー (約1〜1.2kg 2〜5個)
賞味期限
お早めにお召し上りください。
配送について
2024年7月上旬から順次発送。
タイプ：【冷蔵】
最高級 宮崎産完熟マンゴー 父の日 メッセージカード 赤秀 Lサイズ300グラム×２個 ※野菜ソムリエ監修 熨斗対応可能 マンゴー 2個
¥ 7612
送料無料 サタデー完熟アップルマンゴー 約１.７kg 果物 フルーツ セット ギフト 特産品 産地直送 鹿児島県産
¥ 7581
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¥ 7575
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ふるさと納税 群馬県 渋川市 陽一郎園の完熟冷凍いちご 2.7kg【令和4年群馬県いちご品評会銀賞受賞】 いちご イチゴ 苺 冷凍 小分け 完熟 フルーツ 果物 F4H-0…
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ふるさと納税 太宰府市 【あまおうグランデサイズ】5玉〜15玉(6パック)【2月より順次発送】(太宰府市)
¥ 7700
落札価格7700円
68 入札履歴
終了
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