『ふるさと納税 【予約販売】【訳あり】 完熟 マンゴー (約1~1.2kg 2~5個)《2024年7月上旬から順次発送》 | ふるさと納税 マンゴー わけあり 不揃.. 沖縄県石垣市【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 17時 56分に出品され03月12日 17時 56分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

【訳あり】 完熟 マンゴー (約1〜1.2kg 2〜5個)



賞味期限

お早めにお召し上りください。



配送について

2024年7月上旬から順次発送。



タイプ：【冷蔵】