ふるさと納税 長野県 千曲市 信州りんご三兄弟（秋映・シナノスイート・シナノゴールド）【お歳暮】

商品情報

容量

秋映・シナノスイート・シナノゴールド約5kg



消費期限

お早めにお召し上がりください。



発送期日

【先行予約】2023年10月中旬頃より順次発送。

（2023年10月中旬〜2023年11月下旬の期間で発送いたします）



※返礼品の特性上、発送予定日が前後する場合がありますのでご了承ください。



配送

常温 時間指定 別送



申込期日

2023年11月30日まで



事業者

小平酒屋農場



申込条件

何度も申し込み可