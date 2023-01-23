『ふるさと納税 長野県 千曲市 信州りんご三兄弟（秋映・シナノスイート・シナノゴールド）【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 15時 48分に出品され03月05日 15時 48分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
秋映・シナノスイート・シナノゴールド約5kg
消費期限
お早めにお召し上がりください。
発送期日
【先行予約】2023年10月中旬頃より順次発送。
（2023年10月中旬〜2023年11月下旬の期間で発送いたします）
※返礼品の特性上、発送予定日が前後する場合がありますのでご了承ください。
配送
常温 時間指定 別送
申込期日
2023年11月30日まで
事業者
小平酒屋農場
申込条件
何度も申し込み可
サンふじ 信州りんご 10キロ 特秀 大玉 22-24玉 お歳暮
¥ 7658
りんご リンゴ 林檎 葉とらずサンふじ（青森産）秀品 10KG 28玉から40玉入【認証あり】
¥ 7623
リンゴ富士 無農薬栽培のりんご ５ｋｇ 約20個前後 無農薬栽培・青森県「若葉農園」 ワックス不使用
¥ 7621
無農薬栽培・青森県「若葉りんご園」の「シナノゴールド」５ｋｇ（土壌消毒・除草剤・化学農薬・化学肥料不使用）
¥ 7621
2024年分予約 訳あり 長野産 りんご シナノスイート 大玉10kg24個〜28個 入 NN
¥ 7560
販売期間2023/12/28まで 果物 りんご 完熟サンふじ【ご家庭用】１５Kg ３６個から６０個入り 産地直送
¥ 7560
りんご 送料無料 岩手県産 冬恋プレミアム [秀] 【7-10日程度でのお届け】※沖縄・離島へは届不可
¥ 7560
りんご 青森県 蜜だらけりんご ”こみつ” 訳あり 大きさおまかせ 約10kg こうとくりんご【予約 12月以降】 送料無料
¥ 7560
12月10日まで注文受付 りんご 特選贈答 サンふじ 約10kg 中玉40玉 JA津軽みらい 発送11月下旬から ギフト TM5
¥ 7559
りんご リンゴ 林檎 北海道余市産 10kg 28玉入り 秀品・品種：ふじ 送料無料
¥ 7552
限定50箱 サンふじ りんご 送料無料 山形県 朝日町産 10kg 24-36
¥ 7546
パイナップル 7本入り
¥ 7721
Malie Organics(マリエオーガニクス) トラベル ディフューザー パイナップル 59ml
¥ 7594
野生種★ワイルドブルーベリー大容量１ｋｇスイーツ フルーツ ベリー ブルーベリー 果物 目 健康 グルメ 贈り物 ギフト お取り寄せ 人気 ラ
¥ 7754
ふるさと納税 【数量限定／2023年産】栽培期間中 農薬不使用ブルーベリー〈冷凍〉（1kg）／Qdr-91 高知県四万十町
¥ 7700
有機 JAS 認証 オーガニック 冷凍 ブルーベリー 野生種 ワイルド 1kg x 3 合計3kg スウェーデン産 無糖 無添加 砂糖不使用 Cert
¥ 7579
広岡農場のあきづき10kg詰（14〜28玉入） 鳥取県産 梨 なし 訳あり（ご自宅用） 送料無料（北海道・沖縄を除く）
¥ 7756
広岡農場の新興（しんこう）梨 10kg詰（16〜28玉入） 鳥取県産 なし 訳あり（ご自宅用） 送料無料（北海道・沖縄を除く）
¥ 7756
落札価格7700円
299 入札履歴
終了
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