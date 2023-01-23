『ふるさと納税 山口県 下関市 ふぐ あんこう 鍋 セット 5〜6人前 冷凍 高級魚 切身 アラ 餅 スープ ポン酢 低カロリー 高タンパク 低脂肪 コラーゲン 下関 山口…【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 03時 17分に出品され03月23日 03時 17分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
天然ふぐ・あんこう鍋 コラボセット （5〜6人前）
・天然国産真ふぐ鍋用切身 500g
・あんこう鍋用切身アラ 500g
・餅x5
・ふぐちりスープ 60g
・あんこう鍋スープ 60g
・ポン酢 14mlx5
・もみじおろし 3gx5
※刺身皿などの容器・包材は変更になる場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。
消費期限
【賞味期限】
製造日を含め180日(-18以下で保存)
発送期日
ご注文確定後7〜10営業日前後で発送いたします。
本返礼品はお届け日・時間の指定はお受けできかねます。
※年末年始（2022／12／21〜2023／01／07）の期間は発送業務を休止させていただきます。
あらかじめ、ご了承ください。
配送
冷凍 別送
申込期日
通年申込みを受け付けております。
事業者
株式会社ヤマモ水産
申込条件
何度も申し込み可
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落札価格7700円
431 入札履歴
終了
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