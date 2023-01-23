『お歳暮 2023 ギフト獺祭 日本酒 純米大吟醸 磨き二割三分 1800ml 山口県 旭酒造 送料無料 正規販売店【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 14時 32分に出品され03月11日 14時 32分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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23%(77%)という極限まで磨いた山田錦を使い、最高の純米大吟醸に挑戦しました。
華やかな上立ち香と口に含んだとき のきれいな蜂蜜のような甘み、飲み込んだ後口はきれいに切れていきながらも長く続く余韻。
商品名
獺祭（だっさい） 純米大吟醸 磨き二割三分 1800ml
蔵元
旭酒造（山口県）
原料米
山田錦
精米歩合
23%
アルコール度数
15度
日本酒度
-
酸度
-
酵母
-
クール便
夏期推奨
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落札価格7700円
947 入札履歴
終了
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