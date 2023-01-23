『ふるさと納税 ※令和6年2月より順次発送※カット済み鶏肉！宮崎県産若鶏肉小分けもも切身IQF 3kg (250g×12袋)【 鶏肉の小分けセット 国産鶏.. 宮崎県川南町【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月12日 08時 05分に出品され05月12日 08時 05分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
宮崎県産 若鶏モモ切身IQF 250g×12袋
配送について
ご入金確認後、令和6年2月よりご注文順に順次発送。
(令和5年11月24日以降お申し込み分)
令和5年11月23日お申し込み分までは、ご入金確認後、2ヶ月から4ヶ月程度で発送予定。
タイプ：【冷凍】
ふるさと納税 【令和6年3月発送分】焼き鳥 人気部位串セット＆ネギ間串セット 計54本 【肉 鶏肉 国産鶏肉 九州産鶏肉 宮崎県産鶏肉 若鶏 焼鳥 や.. 宮崎県川南町
¥ 7700
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落札価格7700円
904 入札履歴
終了
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