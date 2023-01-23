『【チャコット 公式(chacott)】キャミソールレオタード【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 06時 26分に出品され04月18日 06時 26分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 上半身をコンパクトに見せてくれるキャミソールレオタード







【デザインポイント】



手足や首をより長く胸元や背中をキレイに見せる開き、しぼり上げた身体にぴったりフィットし身体のラインがしっかり見えるパターンを採用したローザンヌレオタードをトレンドカラーで展開。



首を長く見せるVネックと胸元の切り替えが上半身をコンパクトに見せてくれる。