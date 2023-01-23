『IN THE PAINT (インザペイント) ディバッグ/バスケ/20FWモデル ITP20478-BLK-BLK【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 03時 20分に出品され03月05日 03時 20分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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W33×H49×D28(容量 約20?)
ポリエステル
中国製
20FWモデル
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落札価格7700円
11 入札履歴
終了
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