イオンスポーツ ゼロフィット 新 ヒートラブ タイツ ウーマン レディース 前閉じ 抗菌防臭モデル 速暖 EON SPORTS ZERO FIT HEATRUB TIGHTS womens 21wn【2025年の人気アイテム】

商品情報

EON SPORTS

ZERO FIT 速暖。

新ヒートラブタイツ レディース(前閉じ)抗菌防臭モデル



日本正規品 女性用(※男性着用可)

カラー: ブラック

素材: アクリル38％、アクリル系25％、ナイロン18％、キュプラ12％、ウール5％、ポリウレタン2％

サイズ(身長): S(150〜160cm)、M(160〜170cm)、L(168cm〜175cm)

※伸縮性があるため参考サイズです。

※フロントクローズタイプのタイツで女性用としていますが、男性でもお召いただけます。サイズ感は男女共通です。

製造国: 日本製



ゴルフにもおすすめ 厚着しない冬の定番。

寒さ対策の決定版。優れた発熱、保温性を誇ります。

新モデルは、細部をブラッシュアップ。さらにポリジンの抗菌防臭加工をプラス。



黒 防寒着 インナータイツ 男女兼用 メンズ Ladies Mens

Japanese TOKYO golf shop machino golf yasan.