『イオンスポーツ ゼロフィット 新 ヒートラブ タイツ ウーマン レディース 前閉じ 抗菌防臭モデル 速暖 EON SPORTS ZERO FIT HEATRUB TIGHTS womens 21wn【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 02時 36分に出品され04月20日 02時 36分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
EON SPORTS
ZERO FIT 速暖。
新ヒートラブタイツ レディース(前閉じ)抗菌防臭モデル
日本正規品 女性用(※男性着用可)
カラー: ブラック
素材: アクリル38％、アクリル系25％、ナイロン18％、キュプラ12％、ウール5％、ポリウレタン2％
サイズ(身長): S(150〜160cm)、M(160〜170cm)、L(168cm〜175cm)
※伸縮性があるため参考サイズです。
※フロントクローズタイプのタイツで女性用としていますが、男性でもお召いただけます。サイズ感は男女共通です。
製造国: 日本製
ゴルフにもおすすめ 厚着しない冬の定番。
寒さ対策の決定版。優れた発熱、保温性を誇ります。
新モデルは、細部をブラッシュアップ。さらにポリジンの抗菌防臭加工をプラス。
黒 防寒着 インナータイツ 男女兼用 メンズ Ladies Mens
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落札価格7700円
205 入札履歴
終了
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