『日本正規品 ブリーフィング ゴルフ スコープケース BRIEFING GOLF STANDARD SERIES SCOPE BOX POUCH 1000D スコープボックスポーチ BRG231G48【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 11時 31分に出品され03月18日 11時 31分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品レビューを書いて、選べるノベルティプレゼント



素材

＜表地＞

1000デニールコーデュラナイロン



サイズ

＜本体＞

幅 約 100×高さ 約 130×マチ 約 40(mm)



※サイズは当店計測サイズとなります。

商品により、若干の個体差が生じます。



重さ

約 100g



生産国

中国



BRIEFING GOLF/BRIEFINGGOLF/BRIEFING/GOLF/ブリーフィング ゴルフ/ブリーフィングゴルフ/ブリーフィング/ゴルフ/STANDARD SERIES/スタンダードシリーズ/SCOPE BOX POUCH 1000D/スコープボックスポーチ1000D/スコープボックス/スコープケース/スコープポーチ/スコープ/計測器/距離計/スマホ/ケース/ポーチ/ミニ/コンパクト/ゴルフ用品/スポーツ/ラウンド/FIDLOCK/マグネット式/マグネット/ナイロン/コーデュラ/サスティナブル素材/軽量/軽い/撥水/はっ水/丈夫/耐久性/耐摩耗性/迷彩/カモフラージュ柄/カモフラ柄/カモ柄/ミリタリー/おしゃれ/ラウンド/ブラック/黒/ブランド/メンズ/レディース