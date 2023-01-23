『日本正規品 ブリーフィング ゴルフ スコープケース BRIEFING GOLF STANDARD SERIES SCOPE BOX POUCH 1000D スコープボックスポーチ BRG231G48【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 11時 31分に出品され03月18日 11時 31分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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素材
＜表地＞
1000デニールコーデュラナイロン
サイズ
＜本体＞
幅 約 100×高さ 約 130×マチ 約 40(mm)
※サイズは当店計測サイズとなります。
商品により、若干の個体差が生じます。
重さ
約 100g
生産国
中国
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落札価格7700円
335 入札履歴
終了
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