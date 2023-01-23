『グッドマンレンズマニュファクチュア GOODMAN LENS MANUFACTURE オークリー OAKLEY JAWBONE / RACING JACKET用交換レンズ 調光 ライトグレー→グレー【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 11時 39分に出品され03月10日 11時 39分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【GOODMANLENSMANUFACTURE】
OAKLEY JAWBONE RACING JACKET
（オークリー：ジョーボーン / レーシングジャケット）用 カスタムレンズ
調光レンズ ライトグレー→グレー
レンズカラー：調光ライトグレー→グレー
可視光線透過率：53〜13%※夜間運転NG
レンズ素材：ポリカーボネイト
表面コート：傷防止コート
UVカット：紫外線100％カット
レンズには、丈夫でタフな「ポリカーボネート」素材を採用し
OAKLEYレンズと同様の「レンズ補正」が標準的に装備されています。
※本商品は交換用レンのみの商品となります※
※サングラス本体は付属しませんので注意下さいませ※
紫外線に反応しクリアからグレーへ変色する調光レンズ
『Dセンター』歪み補正機能付きレンズ
欧州規格準拠(CE)の専用検査機によるレンズ作成後の検査をクリア！
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オークリー サングラス フロッグスキン ライト FROGSKINS LITE OAKLEY フレーム Matte Black レンズ Prizm Black カジュアル
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落札価格7700円
188 入札履歴
終了
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