グッドマンレンズマニュファクチュア GOODMAN LENS MANUFACTURE オークリー OAKLEY JAWBONE / RACING JACKET用交換レンズ 調光 ライトグレー→グレー【お歳暮】

商品情報

【GOODMANLENSMANUFACTURE】

OAKLEY JAWBONE RACING JACKET

（オークリー：ジョーボーン / レーシングジャケット）用 カスタムレンズ

調光レンズ ライトグレー→グレー



レンズカラー：調光ライトグレー→グレー

可視光線透過率：53〜13%※夜間運転NG

レンズ素材：ポリカーボネイト

表面コート：傷防止コート

UVカット：紫外線100％カット



レンズには、丈夫でタフな「ポリカーボネート」素材を採用し

OAKLEYレンズと同様の「レンズ補正」が標準的に装備されています。



※本商品は交換用レンのみの商品となります※

※サングラス本体は付属しませんので注意下さいませ※



紫外線に反応しクリアからグレーへ変色する調光レンズ

『Dセンター』歪み補正機能付きレンズ

欧州規格準拠(CE)の専用検査機によるレンズ作成後の検査をクリア！