『オガサカ ダッフルバッグ OGASAKA ダッフルBAG 156【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 04時 30分に出品され04月06日 04時 30分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
OGASAKA ダッフルBAG
カラー：BK
サイズ：(H)36×(W)34×(D)66cm
容量：約90L
素材：ポリエスター600D/PVC+TPU
取り外し可能なパット付ショルダーストラップ
パット付ショルダーハーネス
運搬に便利な両サイドハンドル
ブーツ、汚れ物など収納底面バッグ付
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落札価格7700円
905 入札履歴
終了
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