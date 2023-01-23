『オガサカ ダッフルバッグ OGASAKA ダッフルBAG 156【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 04時 30分に出品され04月06日 04時 30分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 OGASAKA ダッフルBAG



カラー：BK

サイズ：(H)36×(W)34×(D)66cm

容量：約90L

素材：ポリエスター600D/PVC+TPU



取り外し可能なパット付ショルダーストラップ

パット付ショルダーハーネス

運搬に便利な両サイドハンドル

ブーツ、汚れ物など収納底面バッグ付