『ブラック＆ホワイト Black&White ゴルフ 2022春夏新作 ユニセックス メンズ レディース カートバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 18時 15分に出品され04月08日 18時 15分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スウェード調ポリウレタン素材を使用したパンチングデザイン切替カートバッグ。
ロゴプレートがさりげないアクセント。
パスケースが付属しています。
内部には小物ポケットがあり、整理して収納することができます。
ユニセックスでお使い頂けます。
サイズ
横：38cm
縦：20cm
マチ幅：13cm
素材
表地
合成皮革
裏地
ポリエステル100％
ブリーフィング BRIEFING HOLIDAY セパレートシューズケース
¥ 7700
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¥ 7700
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落札価格7700円
770 入札履歴
終了
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