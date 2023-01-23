『ブラック＆ホワイト Black&White ゴルフ 2022春夏新作 ユニセックス メンズ レディース カートバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 18時 15分に出品され04月08日 18時 15分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スウェード調ポリウレタン素材を使用したパンチングデザイン切替カートバッグ。

ロゴプレートがさりげないアクセント。

パスケースが付属しています。

内部には小物ポケットがあり、整理して収納することができます。

ユニセックスでお使い頂けます。

サイズ

横：38cm

縦：20cm

マチ幅：13cm

素材

表地

合成皮革

裏地

ポリエステル100％