『アディダス レディース ゴルフウェア 長袖トレーナー 秋 冬 スリーストライプス ストレッチコーデュロイ セットアップ SW136 adidas【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 13時 06分に出品され04月01日 13時 06分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 トレンドでもあるワントーンコーデが一つのモデルで完成する2点セットアイテム。 上品な印象のストレッチコーデュロイ素材は幅広い年齢層の方に楽しんで頂けるスタイル。まず何から揃えれば分からないゴルフビギナーへのアディダスゴルフからの提案セットアイテムです。 ストレッチ カラー（メーカー表記）: ホワイト(HG8273) ブラック(HG8274) 素材:ポリエステル93% ポリウレタン7% サイズ: M:対象身長/157〜163cm 対象胸囲/81〜85cm L:対象身長/162〜168cm 対象胸囲/84〜88cm 生産国:ベトナム 2022秋冬モデル アルペン alpen スポーツデポ SPORTSDEPO ゴルフ5 GOLF5 ごるふ5 ごるふふぁいぶ ゴルフ ゴルフウェア 長袖トレーナー 長トレーナー 秋冬 レディース レディ LD 2210pp_gg 2022fwgolf_アディダス 2211_ga 2212_ga fwgolf_outlet go_fwout_bnr