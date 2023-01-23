キャロウェイアパレル Callaway Apparel 裏起毛 スムース ジョガーパンツ C22226112 メンズ ゴルフウエア ロングパンツ 長ズボン 正規品 スポーツ ゴルフウェア【年末の贈り物】

商品情報

裏起毛スムースを使用したジョガーパンツです。前身や後ろ身に施された切り替えデザインがスポーティーで軽快な印象を与え、またフロントファスナー部には長めの圧着シートが特徴的なディテールのアイテムです。ゴルフはもちろん、普段着として着用していただけます。

・保温性、抗菌ポケット袋地。

素材：ポリエステル 100％ 管理code：99997977