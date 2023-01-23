『キャロウェイアパレル Callaway Apparel 裏起毛 スムース ジョガーパンツ C22226112 メンズ ゴルフウエア ロングパンツ 長ズボン 正規品 スポーツ ゴルフウェア【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 09時 05分に出品され05月02日 09時 05分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
裏起毛スムースを使用したジョガーパンツです。前身や後ろ身に施された切り替えデザインがスポーティーで軽快な印象を与え、またフロントファスナー部には長めの圧着シートが特徴的なディテールのアイテムです。ゴルフはもちろん、普段着として着用していただけます。
・保温性、抗菌ポケット袋地。
素材：ポリエステル 100％ 管理code：99997977
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落札価格7700円
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