『ロゴリブプルオーバー＆スカート上下セット / ゴルフウェア レディース モックネック 長袖 無地 シンプル セットアップ コーデ ワンピース ワンピ ゴルフ女子【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 11時 30分に出品され03月07日 11時 30分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
トップス(上) / サイズ
|Ｍサイズ
|Ｌサイズ
|着丈
|61cm
|62cm
|肩幅
|51cm
|53cm
|バスト
|100cm
|105cm
|袖丈
|51cm
|52cm
|カラー
|オフ、グレー、ブラック
|素材
|(表地)：ポリエステル81％、レーヨン13％、ポリウレタン6％
(刺繍)：ポリエステル100％
(テープ部分)：ポリエステル97％、ポリウレタン3％
|商品特徴
|・ポケットあり(両サイド)
・胸部分 刺繍入り
|洗濯表記
|Ｍサイズ
|Ｌサイズ
|着丈
|42cm
|43cm
|ウエスト
|68cm
|70cm
|ヒップ
|96cm
|101cm
|カラー
|オフ、グレー、ブラック
|素材
|(表地)：ポリエステル81％、レーヨン13％、ポリウレタン6％
(インナーパンツ・刺繍)：ポリエステル100％
(テープ部分)：ポリエステル97％、ポリウレタン3％
|商品特徴
|・Dカン付き
・ポケットあり(両サイド、右後)
・インナーパンツ一体型
・ウエスト部分 総ゴム仕様
|洗濯表記
商品カテゴリ
商品コード
4185
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落札価格7700円
779 入札履歴
終了
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