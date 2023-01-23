『ロゴリブプルオーバー＆スカート上下セット / ゴルフウェア レディース モックネック 長袖 無地 シンプル セットアップ コーデ ワンピース ワンピ ゴルフ女子【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 11時 30分に出品され03月07日 11時 30分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 トップス(上) / サイズ

Ｍサイズ Ｌサイズ 着丈 61cm 62cm 肩幅 51cm 53cm バスト 100cm 105cm 袖丈 51cm 52cm

トップス(上) / 商品説明

カラー オフ、グレー、ブラック 素材 (表地)：ポリエステル81％、レーヨン13％、ポリウレタン6％



(刺繍)：ポリエステル100％



(テープ部分)：ポリエステル97％、ポリウレタン3％



商品特徴 ・ポケットあり(両サイド)

・胸部分 刺繍入り

洗濯表記

ボトムス(下) / サイズ

Ｍサイズ Ｌサイズ 着丈 42cm 43cm ウエスト 68cm 70cm ヒップ 96cm 101cm

ボトムス(下) / 商品説明

カラー オフ、グレー、ブラック 素材 (表地)：ポリエステル81％、レーヨン13％、ポリウレタン6％



(インナーパンツ・刺繍)：ポリエステル100％



(テープ部分)：ポリエステル97％、ポリウレタン3％



商品特徴 ・Dカン付き

・ポケットあり(両サイド、右後)

・インナーパンツ一体型

・ウエスト部分 総ゴム仕様

洗濯表記



特別価格 10，000円(税別) トップス(上) / 商品説明ボトムス(下) / サイズボトムス(下) / 商品説明











※上記写真はイメージです。下記の商品画像が 実物に近い お色となります。









ロゴリブプルオーバー＆スカート上下セット



ネックリブ、ウエストからスカートのサイドラインに走るロゴラインが、



スポーティ且つスタイリッシュにアピールするモックネックプルオーバーと



スカートの上下セット。厚みがありながらもさらりと軽いトレーナー生地で



着心地も抜群です。スカートはインナーパンツ一体型デザインで安心です。



































商品カテゴリ キスオンザグリーン ワンピース スポーツ ゴルフ レディースウエア ワンピース

商品コード 4185