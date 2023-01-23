『イズミ メンズシェーバー（ゴールド）IZUMI S-DRIVE（ソリッドシリーズ） 4枚刃 IZF-V559-N【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 08時 46分に出品され04月18日 08時 46分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メンズシェーバー
【商品名】
イズミ メンズシェーバー（ゴールド）IZUMI S-DRIVE（ソリッドシリーズ） 4枚刃 IZF-V559-N
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 20.60 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7700円
692 入札履歴
終了
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