『イズミ メンズシェーバー（ゴールド）IZUMI S-DRIVE（ソリッドシリーズ） 4枚刃 IZF-V559-N【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 08時 46分に出品され04月18日 08時 46分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メンズシェーバー

【商品名】

イズミ メンズシェーバー（ゴールド）IZUMI S-DRIVE（ソリッドシリーズ） 4枚刃 IZF-V559-N



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 20.60 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。