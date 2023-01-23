【正規取扱店】LE COUVENT ル クヴォン シンギュラー オーデパルファム エリアカ 50ml ヴィーガンフレグランス HELIACA【2025の人気アイテム】

商品情報

LE COUVENT ル クヴォン



シンギュラー

世界的に著名な調香師、ジャン＝クロード・エレナが監修した、動物の魅力あふれる個性を表現したコレクション。



エリアカ HELIACA

遠くでは雷鳴がとどろき、巨木の枝葉が揺れています。ワシは、鋭い眼力でその全てを見下ろしながら舞い降ります。

スパイシーなジンジャーとカルダモンがウードウッドの落ち着いた香りとブレンドされ、その香りはワシのようにエネルギッシュに舞い上がります。エリアカは、ワシの魅力的な力強さの香りです。



＜香りのピラミッド＞

スパイシーウッド



トップノート：ジンジャー

ミドルノート：カルダモン

ベースノート：ウードウッド



世界で最も偉大な調香師の一人とされるジャン＝クロード・エレナの指揮のもと、ル クヴォン メゾン ド パルファムは、高貴で希少なナチュラルな素材を使用し、ユニークでラグジュアリーかつ親しみやすい、現代的な香りを創りだしています。



CLEAN & VEGAN BRAND

LE COUVENTのフィロソフィーはボタニカルよりインスピレーションを受け、ナチュラルな素材に誇りを持っています。クリーンでラグジュアリーな100%ヴィーガンブランドです。