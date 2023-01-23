『《セット販売》 コーセー 薬用 雪肌精 乳液 (140mL)×2個セット 乳液 SEKKISEI 医薬部外品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 14時 02分に出品され03月20日 14時 02分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 JANコード：4971710116878【まとめ買い】【乾燥】【秋】【保湿】