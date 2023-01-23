『コラージュフルフルネクスト シャンプー つめかえ 詰替え フケ かゆみ 頭皮 すっきりさらさら 6個セット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 07時 37分に出品され04月27日 07時 37分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 配合成分：ミコナゾール硝酸塩*、ピロクトンオラミン*、アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、ラウロイルメチル−β−アラニンＮａ液、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、濃グリセリン、プロピレングリコール、コハク酸一ナトリウム、無水クエン酸、水

＊印は「有効成分」、無印は「その他の成分」

ご注意点：・お肌に合わない場合はご使用を中止してください。

・お肌に異常が現れた場合は使用を中止し、皮膚科医にご相談ください。

発売元：持田ヘルスケア株式会社

その他：医薬部外品、日本製

広告文責：株式会社マルス 0554-68-9015