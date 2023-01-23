『フェヴリナ ナノアクア ブライトアップセラム 90g 炭酸美容液 炭酸泡 FAVORINA 炭酸パック 炭酸美容 炭酸ケア 洗い流し不要【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 16時 41分に出品され03月09日 16時 41分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|名称
|ナノアクア ブライトアップセラム
|内容量
|90g
|成分
|水、グリセリン、BG、エチルヘキサン酸セチル、スクワラン、ペンチレングリコール、二酸化炭素、アスコルビルグルコシド、ケブカワタ種子油、プルーン分解物、トウキ根エキス、アイ葉/茎エキス、アセロラ果実エキス、ボタンエキス、PEG-80水添ヒマシ油、ヤシ油アルキルグルコシド、アラキジルアルコール、ヤシアルコール、ベヘニルアルコール、アラキジルグルコシド、ジメチコン、キサンタンガム、クエン酸Na、クエン酸、ポリソルベート80、ナイロン-12、白金、フェノシキエタノール、水酸化K
|販売者
|株式会社フォーシーズHD TEL.0120-732-556
福岡県福岡市中央区薬院一丁目1番1号薬院ビジネスガーデン8F
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4562409890737
商品コード
010169
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落札価格7700円
891 入札履歴
終了
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