『公式 ドモホルンリンクル 美活肌エキス [医薬部外品] 30mL 約60日分 美容液 シワ改善 シミ予防 再春館製薬所【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 12分に出品され03月27日 18時 12分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ドモホルンリンクル 美活肌エキス
販売名：ドモホルンリンクル 薬用美容液b
独自発想の「巡らせる」美容液。
濃厚なエキスが肌とひとつに溶け合い、
ひときわ輝く素肌へ。
シワを改善、シミを予防。
3つの特徴
1.肌本来の力を目覚めさせ、その名の通り
「活き活き」と。使うたびに透明感のきわ立つ
ハリツヤ肌へ。
2.有効成分*が過剰なメラニンの生成を抑制し、
シミを予防**、シワ改善も。和漢発想だから
こそ、発酵の力で天然由来を実現。
*ナイアシンアミド※発酵
**メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを
防ぐこと
3.バリア構造を壊さず肌と溶け合う技術を
使用。成分を微細化×高密度化した
カプセルで送り込みます*。*角深層部まで
内容量
30mL 60日分
パッケージサイズ:縦12.33cm 横3.86cm
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DEWスペリア(デュウ スペリア) DEW スペリア リフトコンセントレートエッセンス 美容液 30ML
¥ 7699
落札価格7700円
312 入札履歴
終了
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