『公式 ドモホルンリンクル 美活肌エキス [医薬部外品] 30mL 約60日分 美容液 シワ改善 シミ予防 再春館製薬所【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 12分に出品され03月27日 18時 12分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ドモホルンリンクル 美活肌エキス

販売名：ドモホルンリンクル 薬用美容液b



独自発想の「巡らせる」美容液。

濃厚なエキスが肌とひとつに溶け合い、

ひときわ輝く素肌へ。

シワを改善、シミを予防。



3つの特徴

1.肌本来の力を目覚めさせ、その名の通り

「活き活き」と。使うたびに透明感のきわ立つ

ハリツヤ肌へ。



2.有効成分*が過剰なメラニンの生成を抑制し、

シミを予防**、シワ改善も。和漢発想だから

こそ、発酵の力で天然由来を実現。

*ナイアシンアミド※発酵

**メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを

防ぐこと



3.バリア構造を壊さず肌と溶け合う技術を

使用。成分を微細化×高密度化した

カプセルで送り込みます*。*角深層部まで



内容量

30mL 60日分

パッケージサイズ:縦12.33cm 横3.86cm