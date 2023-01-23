『フィカス・アルテシーマ 10号サイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 11時 39分に出品され04月18日 11時 39分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 鉢サイズ：10号／高さ：約160cm つやのある鮮やかな黄斑が大変美しい観葉植物です。 葉縁に鮮やかな黄斑が入り、葉脈も黄色で浮き出るつやのある葉が清潔な印象のゴム科の観葉植物です。明るい斑入りのグリーンの葉は明るいインテリアや部屋にマッチします。性質は丈夫なので育てやすい観葉植物です。

カテゴリ 花、ガーデニング

観葉植物 タグ フィカス・アルテシーマ

10号サイズ