『材木 鳶 Φ36mm 樫柄付 1350mm 鳶口 (株)コジマ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 16時 30分に出品され04月02日 16時 30分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 全長：約1350mm

頭部：約200mm×55mm

重量：約1.88kg

内径：約36mm