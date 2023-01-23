『材木 鳶 Φ36mm 樫柄付 1350mm 鳶口 (株)コジマ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 16時 30分に出品され04月02日 16時 30分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
全長：約1350mm
頭部：約200mm×55mm
重量：約1.88kg
内径：約36mm
日栄産業 農ポリ 0.05×230×100ｍ
¥ 7700
Okuyonic Sprinkler， Stable Structure Irrigation Accessories Adjustable Stable Performance Simple Operation for Garden for Lawn 並行輸入
¥ 7700
リッチェル ボタニー ハンギングスタンド〔スタンドのみ〕 ホワイト送料込み
¥ 7700
近正(チカマサ) ウルトラカット剪定鋸 270mm SZ-27FL 1個(代引不可)
¥ 7700
セフティー3 草刈用 ナイロンコード 200m 四角型 ボビン巻 2.6mm径
¥ 7700
ガーデンガーデン モダンエクステリアフェンス ハンマートーンフェンス用10/12/15cm幅専用コーナーブロックポスト IEF-MDBBC
¥ 7700
マックス（MAX) 園芸結束機 HT-B（LU）
¥ 7700
AHOUGER 4Pcs 3.5L Plant Life Drip Watering Bag with Adjustable Flow Automatic Plant Watering System Devices Waterer Spikes for Indoor Outdoor 並行輸入
¥ 7700
WayinTop 自動灌漑DIYキット セルフウォーターシステム PDFチュートリアル付き 容量性土壌水分センサー 4チャンネル 5V リレーモジュール4個 ウォータ 並行輸入
¥ 7700
ふるさと納税 河津町 バラ専用高級馬ふん堆肥「BOROの輝き」15L 2個セット
¥ 7700
ふるさと納税 糸魚川市 土壌改良材 フルボ酸配合 天然素材 スーパー花咲じいさん 砂状 5kg
¥ 7700
ふるさと納税 朝日町 花卉、野菜等、園芸、家庭菜園用培土 40L(20L×2袋)
¥ 7700
ふるさと納税 須崎市 分解速度が速い! 生ごみ処理菌パクー300g
¥ 7700
デッキ縁台用ステップ90 ダークブラウン（DES-90DBR） 送料無料
¥ 7700
ふるさと納税 藤井寺市 天然御影石製プランター
¥ 7700
K&S ガーデニング剪定ばさみ エバーシャープ枯れ木用 27mm
¥ 7700
HAWS 水差し・花瓶 1.8L グラファイト
¥ 7700
HAWS 水差し・花瓶 1.8L バーガンディレッド
¥ 7700
落札価格7700円
685 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！