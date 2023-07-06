『盆栽 紅葉 樹高 上下 約16cm もみじ Acer palmatum モミジ カエデ科 落葉樹 観賞用 小品 現品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 09時 34分に出品され03月18日 09時 34分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
樹種
紅葉 モミジ
(カエデ科：落葉樹)
サイズ
上下 約16センチ
横幅 約29センチ
奥行 約20センチ
撮影日 2023/7/6
盆栽 紅葉 樹高 約16cm もみじ Acer palmatum モミジ 石付き カエデ科 落葉樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 無花果 樹高 約52cm いちじく Ficus carica イチジク クワ科 イチジク属 落葉樹 観賞用 現品
¥ 7700
盆栽 皐月 祭の月 樹高 約19cm さつき Rhododendron indicum サツキ 花物 ツツジ科 常緑樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 車輪梅 上下 約19cm しゃりんばい Rhaphiolepis umbellata シャリンバイ バラ科 シャリンバイ属 常緑樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 山査子 樹高 約18cm さんざし Crataegus cuneata サンザシ 花物 バラ科 サンザシ属 落葉樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 山査子 樹高 約14cm さんざし Crataegus cuneata サンザシ 赤 八重 実物 バラ科 サンザシ属 落葉樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 百日紅 樹高 約14cm さるすべり Lagerstroemia indica サルスベリ 紅 赤 ミソハギ科 サルスベリ属 落葉樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 百日紅 樹高 約12cm さるすべり Lagerstroemia indica サルスベリ 紅 赤 ミソハギ科 サルスベリ属 落葉樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 百日紅 樹高 上下 約11cm さるすべり Lagerstroemia indica サルスベリ 紅 赤 ミソハギ科 サルスベリ属 落葉樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 百日紅 樹高 約10cm さるすべり Lagerstroemia indica サルスベリ 紅 赤 ミソハギ科 サルスベリ属 落葉樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 百日紅 樹高 約16cm さるすべり Lagerstroemia indica サルスベリ 紅 赤 ミソハギ科 サルスベリ属 落葉樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 石榴 樹高 約8cm ざくろ Punica granatum ザクロ ミソハギ科 ザクロ属 落葉樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
小品盆栽：杜松(としょう) 現品*トショウ Tosyo
¥ 7700
盆栽 こまゆみ 樹高 約23cm Euonymus alatus form ciliatodentatus コマユミ 実物 ニシキギ科 落葉広葉樹 観賞用 現品
¥ 7700
盆栽 こまゆみ 樹高 約28cm Euonymus alatus form ciliatodentatus コマユミ 実物 ニシキギ科 落葉広葉樹 観賞用 現品
¥ 7700
イニシャル盆栽（I） 小品盆栽 祝い ギフト gift 誕生日 御祝 贈呈品 結婚祝い プレゼント bonsai
¥ 7700
イニシャル盆栽（A） 小品盆栽 祝い ギフト gift 誕生日 御祝 贈呈品 結婚祝い プレゼント bonsai
¥ 7700
イニシャル盆栽（S） 小品盆栽 祝い ギフト gift 誕生日 御祝 贈呈品 結婚祝い プレゼント bonsai
¥ 7700
落札価格7700円
453 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！