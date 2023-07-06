『盆栽 紅葉 樹高 上下 約16cm もみじ Acer palmatum モミジ カエデ科 落葉樹 観賞用 小品 現品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 09時 34分に出品され03月18日 09時 34分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 樹種

紅葉 モミジ

(カエデ科：落葉樹)



サイズ

上下 約16センチ

横幅 約29センチ

奥行 約20センチ



撮影日 2023/7/6