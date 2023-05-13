『盆栽 皐月 祭の月 樹高 約19cm さつき Rhododendron indicum サツキ 花物 ツツジ科 常緑樹 観賞用 小品 現品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 21時 44分に出品され03月28日 21時 44分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 樹種

祭の月 皐月 サツキ

（ツツジ科：常緑樹）



サイズ

樹高 約19センチ

横幅 約16センチ

奥行 約13センチ



撮影日 2023/5/13