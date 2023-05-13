『盆栽 皐月 祭の月 樹高 約19cm さつき Rhododendron indicum サツキ 花物 ツツジ科 常緑樹 観賞用 小品 現品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 21時 44分に出品され03月28日 21時 44分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
樹種
祭の月 皐月 サツキ
（ツツジ科：常緑樹）
サイズ
樹高 約19センチ
横幅 約16センチ
奥行 約13センチ
撮影日 2023/5/13
盆栽 百日紅 樹高 上下 約11cm さるすべり Lagerstroemia indica サルスベリ 紅 赤 ミソハギ科 サルスベリ属 落葉樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 百日紅 樹高 約10cm さるすべり Lagerstroemia indica サルスベリ 紅 赤 ミソハギ科 サルスベリ属 落葉樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 百日紅 樹高 約16cm さるすべり Lagerstroemia indica サルスベリ 紅 赤 ミソハギ科 サルスベリ属 落葉樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 石榴 樹高 約8cm ざくろ Punica granatum ザクロ ミソハギ科 ザクロ属 落葉樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
小品盆栽：杜松(としょう) 現品*トショウ Tosyo
¥ 7700
盆栽 こまゆみ 樹高 約23cm Euonymus alatus form ciliatodentatus コマユミ 実物 ニシキギ科 落葉広葉樹 観賞用 現品
¥ 7700
盆栽 こまゆみ 樹高 約28cm Euonymus alatus form ciliatodentatus コマユミ 実物 ニシキギ科 落葉広葉樹 観賞用 現品
¥ 7700
イニシャル盆栽（I） 小品盆栽 祝い ギフト gift 誕生日 御祝 贈呈品 結婚祝い プレゼント bonsai
¥ 7700
イニシャル盆栽（A） 小品盆栽 祝い ギフト gift 誕生日 御祝 贈呈品 結婚祝い プレゼント bonsai
¥ 7700
イニシャル盆栽（S） 小品盆栽 祝い ギフト gift 誕生日 御祝 贈呈品 結婚祝い プレゼント bonsai
¥ 7700
イニシャル盆栽（N） 小品盆栽 祝い ギフト gift 誕生日 御祝 贈呈品 結婚祝い プレゼント bonsai
¥ 7700
イニシャル盆栽（O） 小品盆栽 祝い ギフト gift 誕生日 御祝 贈呈品 結婚祝い プレゼント bonsai
¥ 7700
イニシャル盆栽（B） 小品盆栽 祝い ギフト gift 誕生日 御祝 贈呈品 結婚祝い プレゼント bonsai
¥ 7700
盆栽 桜の葉 トクサ マリモ 苔玉 セットフェイクグリーン 人工 観葉植物 造花 CUPBON 黒岩皿 寄せ植え PRGR 1079 和室 モダン ディスプレイ アレンジメント
¥ 7700
盆栽 欅 樹高 約30cm けやき Zelkova serrata ケヤキ ニレ科 ケヤキ属 落葉樹 観賞用 現品
¥ 7700
盆栽 梔子 樹高20cm くちなし Gardenia jasminoides クチナシ 実物 アカネ科 クチナシ属 常緑樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 金豆 樹高 約28cm きんず Fortunella hindsii キンズ マメキンカン ミカン科 キンカン属 常緑樹 観賞用 現品
¥ 7700
盆栽：野薔薇(ノバラ) 現品* 野バラ のばら nobara bonsai ミニ盆栽
¥ 7700
落札価格7700円
12 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！