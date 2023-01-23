『ふるさと納税 美作ヒノキのカンナ屑ブーケ【1444660】 岡山県美作市【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 07時 31分に出品され03月15日 07時 31分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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配送について

2023年12月より順次発送



タイプ：【常温】