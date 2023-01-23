『信楽焼 青 窯肌 櫛目 ソリ 水盤 13号【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 18時 15分に出品され03月03日 18時 15分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品カテゴリ
商品コード
10004685
信楽焼 水盤 花器 13号 金彩 掛分け ソリ 陶器 池坊 嵯峨御流 生け花 華道用 花瓶 ギフト 信楽焼き 在庫数限り あすつく(01-120)
¥ 7700
金彩ライン水盤 11号（信楽焼き・陶器・花瓶・花入れ・花器・壺・壷・つぼ・水盤・フラワーベース・生け花・アレンジ・華道・Ｉ）
¥ 7686
青窯肌櫛目ソリ水盤 13号（信楽焼き・陶器・花瓶・花入れ・花器・壺・壷・つぼ・水盤・フラワーベース・生け花・アレンジ・華道・Ｉ）
¥ 7686
ブルーガラスソリ水盤 12号（信楽焼き・陶器・花瓶・花入れ・花器・壺・壷・つぼ・水盤・フラワーベース・生け花・アレンジ・華道・Ｉ）
¥ 7686
和風石材 丸雪見灯篭 小 沖縄別途送料 水槽用オブジェ アクアリウム用品
¥ 7777
Ecoogrower 30-Pack Pump Filter for Aerogarden Hydroponic Growing System， Pump Filter Sponge Replacement Accessories Compatible with Aeroga＿並行輸入品
¥ 7770
ステンレスペンチ式八床 直 3220
¥ 7726
人気和鉢作家 陶翠作「陶翠色絵山雪景色図外縁下紐切足丸鉢」東海道 蒲原
¥ 7700
山房造 鳳舟作「鳳舟白釉中紐切立切足長方鉢」横幅約35.0cm
¥ 7700
人気常滑作家 柴勝作「柴勝紫泥外縁下紐切足長方鉢」(6号)(19.5cm)
¥ 7700
人気釉薬作家 寺畑陶園 真山造「真山黄釉緑窯変貫入外縁段足長方鉢」6号 (18.3cm)
¥ 7700
人気絵鉢作家 陶翠作「陶翠色絵山水図外縁下紐切足長方鉢」富嶽 三十六景 甲州 三坂水面
¥ 7700
人気絵鉢作家 陶翠作「陶翠色絵山水人物図切立雲足長方鉢」
¥ 7700
内閣総理大臣賞受賞作家 平田美芸作「美芸朱泥外縁雲足長方鉢」3号 (12.1cm)
¥ 7700
人気釉薬作家 平安虹泉作「虹泉緑釉窯変切立段足長方鉢」織部釉(4号)(12.5cm)
¥ 7700
【石井盆栽】人気和鉢作家 小松泉作「小松泉紫泥外縁下紐段足長方鉢」
¥ 7700
1282特上共柄彫刻刀 生反/Bonsai chisel spear/盆栽道具
¥ 7700
2475盆栽ジャッキ伸縮両用型 大/Bonsai jack L/盆栽道具
¥ 7700
落札価格7700円
878 入札履歴
終了
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