『盆栽 杜松 樹高 約15cm としょう Juniperus rigida トショウ ヒノキ科 常緑針葉樹 観賞用 小品 現品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 14時 04分に出品され04月01日 14時 04分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
樹種
杜松 トショウ
(ヒノキ科：常緑針葉樹)
サイズ
樹高 約15センチ
横幅 約12センチ
奥行 約15センチ
幹太 約2.3センチ
撮影日
撮影日 2023/9/21
植物ですので撮影時期や季節によって剪定などの手入れにより写真から変化がございます。撮影日をご確認のうえ、ご注文ください。
現在の写真がご入用の際はお問い合わせよりご連絡ください。
盆栽 真柏 樹高 約18cm しんぱく Juniperus chinensis シンパク “ジン シャリ” ヒノキ科 常緑樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 真柏 樹高 約19cm しんぱく Juniperus chinensis シンパク “ジン シャリ” ヒノキ科 常緑樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 真柏 樹高 約15cm しんぱく Juniperus chinensis シンパク “ジン” ヒノキ科 常緑樹 観賞用 小品 現品
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盆栽 真柏 樹高 約11cm しんぱく Juniperus chinensis シンパク “ジン” ヒノキ科 常緑樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 真柏 樹高 約26cm しんぱく Juniperus chinensis シンパク “ジン シャリ” ヒノキ科 常緑樹 観賞用 現品
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盆栽 真柏 樹高 約23cm しんぱく Juniperus chinensis シンパク “ジン シャリ” ヒノキ科 常緑樹 観賞用 現品
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盆栽 真柏 樹高 17cm しんぱく Juniperus chinensis シンパク “ジン シャリ” ヒノキ科 常緑樹 観賞用 小品 現品
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盆栽 真柏 樹高 16cm しんぱく Juniperus chinensis シンパク “ジン シャリ” ヒノキ科 常緑樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 真柏 樹高 20cm しんぱく Juniperus chinensis シンパク “ジン シャリ”ヒノキ科 常緑樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 真柏 樹高 約12cm しんぱく Juniperus chinensis シンパク “ジン シャリ” ヒノキ科 常緑樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 真柏 樹高 20cm しんぱく Juniperus chinensis シンパク ”ジン シャリ” ヒノキ科 常緑樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 真柏 樹高 23cm しんぱく Juniperus chinensis シンパク ヒノキ科 常緑樹 観賞用 現品
¥ 7700
盆栽 真柏 樹高 約13cm しんぱく Juniperus chinensis シンパク “ジン シャリ” ヒノキ科 常緑樹 観賞用 小品 現品
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盆栽 真柏 樹高 約16cm しんぱく Juniperus chinensis シンパク “ジン” ヒノキ科 常緑樹 観賞用 小品 現品
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盆栽 真柏 樹高 上下 約17cm しんぱく Juniperus chinensis シンパク “ジン” ヒノキ科 常緑樹 観賞用 小品 現品
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盆栽 松 赤松 樹高 約19cm あかまつ Pinus densiflora アカマツ red pine マツ科 常緑樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
盆栽 松 赤松 樹高 約19cm あかまつ Pinus densiflora アカマツ red pine マツ科 常緑樹 観賞用 小品 現品
¥ 7700
落札価格7700円
996 入札履歴
終了
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