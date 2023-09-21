『盆栽 杜松 樹高 約15cm としょう Juniperus rigida トショウ ヒノキ科 常緑針葉樹 観賞用 小品 現品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 14時 04分に出品され04月01日 14時 04分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 樹種

杜松 トショウ

(ヒノキ科：常緑針葉樹)



サイズ

樹高 約15センチ

横幅 約12センチ

奥行 約15センチ

幹太 約2.3センチ



撮影日

撮影日 2023/9/21

植物ですので撮影時期や季節によって剪定などの手入れにより写真から変化がございます。撮影日をご確認のうえ、ご注文ください。

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