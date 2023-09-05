『盆栽 松 黒松 樹高 約22cm くろまつ Pinus thunbergii クロマツ マツ科 常緑針葉樹 観賞用 現品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 07時 26分に出品され03月14日 07時 26分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 樹種

黒松 クロマツ

(マツ科：常緑針葉樹)



サイズ

樹高 約22センチ

横幅 約24センチ

奥行 約24センチ

幹太 約1.3センチ



撮影日 2023/9/5